В пункте пропуска Мокраны (Доманово) 22 апреля в фуре Scania обнаружили двух нелегалов.



Фото: Госпогранкомитет

Нарушители границы ехали из Украины в Беларусь. Их конечной целью был Евросоюз.

«Пособниками в попытке незаконного пересечения границы оказались выходцы из Сирии. За 300 долларов США с каждого мигрантам помогли спрятаться при загрузке большегруза: афганцу — в грузовом отсеке тягача, пакистанцу — в прицепе», — сообщает Госпогранкомитет.

Нарушителей депортируют. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания Брестской погрангруппы.

Видео: GpkGovBy

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