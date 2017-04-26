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В фуре на белорусско-украинской границе нашли двух нелегалов
В пункте пропуска Мокраны (Доманово) 22 апреля в фуре Scania обнаружили двух нелегалов.
Нарушители границы ехали из Украины в Беларусь. Их конечной целью был Евросоюз.
«Пособниками в попытке незаконного пересечения границы оказались выходцы из Сирии. За 300 долларов США с каждого мигрантам помогли спрятаться при загрузке большегруза: афганцу — в грузовом отсеке тягача, пакистанцу — в прицепе», — сообщает Госпогранкомитет.
Нарушителей депортируют. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания Брестской погрангруппы.
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За 300 долларов с каждого мигрантам помогли спрятаться при загрузке большегруза: афганцу - в грузовом отсеке тягача, пакистанцу - в прицепе
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