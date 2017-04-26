Утром 22 апреля в дежурную часть Молодечненского РОВД поступило заявление о пропаже автомобиля. Звонивший житель деревни Мясота объяснил, что накануне без всяких опасений оставил незакрытый автомобиль с ключом в зажигании возле своего дома, а сам отправился спать. Пропажу автомобиля владельцу помог обнаружить бдительный сосед, который, увидев отъезжающий «Фиат», ради любопытства решил по телефону поинтересоваться, куда это сосед отправился рано утром.

После того, как выяснилось, что автомобиль уехал без ведома хозяина, соседи, не теряя времени, решили самостоятельно преследовать угнанное авто. Заметив погоню злоумышленник, решил скрыться, свернув в проселок, однако дорожные условия не позволили далеко уехать. Когда машина окончательно забуксовала около болота, угонщик выскочил из салона и убежал.





Как рассказал начальник отдела уголовного розыска Молодечненского РОВД Андрей Мелюк, получив описание сбежавшего молодого человека, оперативники установили его личность. Им оказался ранее судимый за кражу 18-летний учащийся одного из лицеев. Задержать беглеца уже было делом техники.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Угон транспортного средства или маломерного водного судна»), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Пресс-служба УВД Минского облисполкома