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"Лиман" затонул в Черном море: экипаж спасен, все здоровы

27.04.2017 16:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Разведывательный корабль Черноморского флота "Лиман" затонул в Черном море в результате столкновения с торговым судном-скотовозом "Youzarsif H", экипаж не пострадал, сообщает министерство обороны РФ.

Инцидент произошел днем 26 апреля в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в Черном море. "Лиман" столкнулся с судном-скотовозом "Youzarsif H", направлявшемся из румынского порта Мидия в иорданскую Акабу. Российский корабль получил пробоину и затонул. В район происшествия были направлены корабли Черноморского флота из состава дежурных сил, также на самолете Ан-26 вылетели спасатели.

"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль… Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия прибывает находящееся в 1,5 милях российское судно "Улус-Стар", которое доставит весь экипаж на базу Черноморского Флота. По информации турецких СМИ, были спасены 78 человек.

В оборонном ведомстве опровергли информацию агентства "Рейтер" о якобы пропавших без вести членах экипажа российского корабля.

Происшествие в Черном море уже обсудили премьер-министры РФ и Турции. Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым говорили по телефону о спасательной операции в месте крушения корабля.

"Лиман" был построен в Гданьске в 1970 году. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.

 
Теги: Минск
 
 
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Турецкие СМИ пишут, что "Лиман" столкнулся с другим судном из-за сильного тумана, инцидент обсудили премьер-министра Турции и России.

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