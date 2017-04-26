



В последние годы в Беларуси участились случаи взрывов бытовых водогрейных котлов, установленных в жилых помещениях и общественных зданиях. Практический каждый отопительный сезон фиксируются такие чрезвычайные происшествия.

Основное количество происшествий приходится на начало отопительного сезона или в периоды оттепели, когда контроль за состоянием систем отопления ослабляется. При этом ночью температура окружающей среды может опускаться ниже нулевой отметки, что может привести к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков. Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при не утеплённых или недостаточно утеплённых расширительных баках в тех случаях, когда котлы эксплуатируются не постоянно, или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления. При отсутствии циркуляции в системе отопления и при горении топлива внутри труб или чугунных секций котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критических температур котёл разрушается, и вследствие выброса большого объёма пара в помещение, где установлен водогрейный котёл, происходит повышение давления в целом в комнате, и это влечёт за собой разрушение несущих частей здания с последующим их обрушением. Люди получают травмы различной степени тяжести и ожоги паром. Избежать подобных ситуаций можно только при серьёзном подходе и понимании того, что розжиг и эксплуатация бытового водогрейного котла – далеко не простая операция.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо выполнить ряд минимальных операций, которые позволят предотвратить взрыв:

 убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления;

 удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

 провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов, убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки;

 до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замёрзла. При этом необходимо убедиться, что давление по манометру, установленному на котле, не растёт.

 если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растёт и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котёл разжигать категорически запрещается!

Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и только потом, когда из контрольной линии потечёт вода, можно постепенно разжигать котёл, всё время контролируя давление воды в нём по манометру. Если манометр на котле после розжига показывает стабильное давление и не приближается к максимально допустимому по паспорту котла, значит система отопления находится в рабочем режиме и может производиться дальнейшая топка котла.

В целях предотвращения чрезвычайных происшествий Госпромнадзор рекомендует выполнять работы по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы только силами специализированных организаций. И самое главное, ни в коем случае не использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами.

Государственный инспектор

сектора надзора Минского областного

управления Госпромнадзора Андрей Кравченко