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Взрыв, а затем пожар произошли в McDonald's во Франции

27.04.2017 17:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Сильный пожар вспыхнул после взрыва неустановленного предмета в туалете ресторана быстрого питания McDonald's, жертв и пострадавших нет, сообщает Le Dauphine Libere.

Взрывное устройство, предположительно, петарда, находилось в туалете. После взрыва все посетители и персонал заведения были эвакуированы. Согласно данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

​Возгорание потушили прибывшие сотрудники пожарной службы Гренобля. Огнем сильно повреждена часть ресторана, где расположены уборные комнаты.

Сообщается, что на настоящий момент не подтверждено, было ли произошедшее взрывом. На месте происшествия работает полиция. Частично перекрыты ведущие к заведению улицы города. Саперы прибыли на место происшествия, чтобы установить дополнительные риски, а также определить причины возгорания.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожарные потушили возгорание, последовавшее за взрывом в одном из ресторанов французского Гренобля.

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