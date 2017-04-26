МИНСК, 27 апр — Sputnik. Суд Московского района Минска признал виновным минчанина Вячеслава Косинерова в совершении злостного хулиганства и назначил ему штраф в размере пяти базовых величин (115 рублей).

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг суд начал рассматривать уголовное дело о петле на шее памятника городовому.

В ходе прений сторон государственный обвинитель просил назначить Косинерову 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Адвокат просил суд закрыть уголовное дело, оправлять своего подзащитного. Сам Косинеров свою вину не признал. Хотя сообщил суда, что действительно накинул петлю на памятник.

Суд назначил Косинерову штраф в размере 30 базовых величин, с учетом того, что он отбыл срок назначенного ему ареста, судья принял решение уменьшить уменьшить штраф в шесть раз. Приговор суда может быть обжалован.

Комментируя приговор, Косинеров заявил, что ни он, ни его близкие не ожидали такого "мягкого решения". Он отказался признать себя уголовником и подчеркнул, что будет оспаривать вынесенный приговор. Вместе с тем, он обратил внимание, что и дальше будет продолжать участвовать в перфомансах. "Я как имел свое мнение, как его высказывал, так и буду его высказывать. Я буду делать то, что делал и раньше. Как анархист, я считаю, что всем этим нужно бороться", — сказал Косинеров.

К слову, в ходе судебного заседания Косинеров отказался признавать себя членом анархистского движения .