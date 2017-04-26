|
Полицейские открыли стрельбу по неизвестному в одной из больниц Берлина
В отделении неотложной помощи больницы в берлинском районе Кройцберг полицейские стреляли в мужчину, сообщают немецкие СМИ. Причины стрельбы пока не известны.
По данным издания
По данным
"Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", — сказала представитель полиции Берлина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полицейские вынуждены были стрелять, так как на них напал неизвестный мужчина.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии