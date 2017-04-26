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Полицейские открыли стрельбу по неизвестному в одной из больниц Берлина

27.04.2017 18:05 — ЧП | Tut.by  
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В отделении неотложной помощи больницы в берлинском районе Кройцберг полицейские стреляли в мужчину, сообщают немецкие СМИ. Причины стрельбы пока не известны.

По данным издания Berliner Kurier, пострадал один человек, он ранен в ногу. Больница оцеплена, возле нее дежурят полицейские.

По данным РИА Новости, полицейские вынуждены были стрелять, так как на них напал неизвестный мужчина.

"Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", — сказала представитель полиции Берлина.

 
 
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Полицейские вынуждены были стрелять, так как на них напал неизвестный мужчина.

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