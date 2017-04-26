В отделении неотложной помощи больницы в берлинском районе Кройцберг полицейские стреляли в мужчину, сообщают немецкие СМИ. Причины стрельбы пока не известны.

По данным издания Berliner Kurier , пострадал один человек, он ранен в ногу. Больница оцеплена, возле нее дежурят полицейские.

По данным РИА Новости , полицейские вынуждены были стрелять, так как на них напал неизвестный мужчина.

"Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", — сказала представитель полиции Берлина.