﻿ Стрельба в Берлине: мужчина напал на полицейских. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрельба в Берлине: мужчина напал на полицейских

27.04.2017 18:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Неизвестный мужчина напал на полицейских около больницы в Берлине, сообщил в четверг Sputnik Deutschland.

Нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло вечером в одной из больниц микрорайона Кройцберг, который известен не только как самый популярный среди молодежи, но и как место массового поселения выходцев из Турции.

​Вечером во вторник на двух полицейских у больницы напал мужчина с огнестрельным оружием. Полицейским пришлось открыть ответный огонь — злоумышленник в итоге был ранен.

По версии берлинской полиции, напавший на сотрудников правоохранительных органов психически нездоров, а инцидент не связан с террористической деятельностью.

Однако представители полиции продолжают выяснять мотивы нападавшего. Сейчас он находится в клинике.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел около одной из больниц в берлинском районе Кройцберг - злоумышленник ранен.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Полицейские открыли стрельбу по неизвестному в одной из больниц Берлина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика