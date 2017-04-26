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Стрельба в Берлине: мужчина напал на полицейских
27.04.2017 18:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр — Sputnik. Неизвестный мужчина напал на полицейских около больницы в Берлине, сообщил в четверг
Нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло вечером в одной из больниц микрорайона Кройцберг, который известен не только как самый популярный среди молодежи, но и как место массового поселения выходцев из Турции.
Вечером во вторник на двух полицейских у больницы напал мужчина с огнестрельным оружием. Полицейским пришлось открыть ответный огонь — злоумышленник в итоге был ранен.
По версии берлинской полиции, напавший на сотрудников правоохранительных органов психически нездоров, а инцидент не связан с террористической деятельностью.
Однако представители полиции продолжают выяснять мотивы нападавшего. Сейчас он находится в клинике.
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Инцидент произошел около одной из больниц в берлинском районе Кройцберг - злоумышленник ранен.
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