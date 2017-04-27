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Витебские таможенники пресекли незаконное перемещение около 80 т яблок

27.04.2017 20:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 апр — Sputnik. Сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни задержали почти 78 тонн яблок и более 17 тонн томатов, которые перевозились без сопроводительных документов, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

Витебские таможенники пресекли незаконное перемещение около 80 т яблок
© ГТК
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Четыре грузовых автомобиля с крупными партиями яблок были остановлены недалеко от российской границы. В ходе таможенного контроля установлено, что водители предъявили сотрудникам таможни поддельные сопроводительные документы на перемещаемый товар.

"В тот же день на автодороге М1 задержана партия томатов, следовавшая в грузовом автомобиле MAN в Российскую Федерацию", — рассказали в ГТК.

Там добавили, что в этом случае на коммерческую партию товара вовсе отсутствовали сопроводительные документы.

Плодоовощную продукцию общей стоимостью 204 тысячи белорусских рублей изъяли. По данным фактам Витебской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.

По факту незаконного перемещения яблок проводится проверка по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 380 УК Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Грузовые автомобили с незаконно перемещаемыми яблоками и томатами направлялись в Россию.

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