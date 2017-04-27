МИНСК, 27 апр — Sputnik. Сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни задержали почти 78 тонн яблок и более 17 тонн томатов, которые перевозились без сопроводительных документов, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

Четыре грузовых автомобиля с крупными партиями яблок были остановлены недалеко от российской границы. В ходе таможенного контроля установлено, что водители предъявили сотрудникам таможни поддельные сопроводительные документы на перемещаемый товар.

"В тот же день на автодороге М1 задержана партия томатов, следовавшая в грузовом автомобиле MAN в Российскую Федерацию", — рассказали в ГТК.

Там добавили, что в этом случае на коммерческую партию товара вовсе отсутствовали сопроводительные документы.

Плодоовощную продукцию общей стоимостью 204 тысячи белорусских рублей изъяли. По данным фактам Витебской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.

По факту незаконного перемещения яблок проводится проверка по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 380 УК Республики Беларусь.