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После задержания мужчины с ножом в Лондоне прошла спецоперация полиции
28.04.2017 08:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Полиция Лондона в минувший четверг вечером провела контртеррористическую операцию в районе Уиллесден, передают британские СМИ.
© REUTERS Hannibal Hanschke
В ходе спецоперации правоохранители задержали четырех человек по подозрению в подготовке и подстрекательстве к террористическим актам, еще одна женщина была ранена полицейскими, ее госпитализировали.
Сотрудники полиции ранее в этот же день арестовали мужчину в возрасте примерно 20 лет по подозрению в подготовке теракта. Он был задержан в историческом районе британской столицы — Вестминстре — недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. При задержании у него были обнаружены ножи.
После теракта, который
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Правоохранители вышли на след пяти подозреваемых в терроризме человек, четырех задержали, еще одна женщина получила ранения и госпитализирована.
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