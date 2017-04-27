МИНСК, 28 апр — Sputnik. Полиция Лондона в минувший четверг вечером провела контртеррористическую операцию в районе Уиллесден, передают британские СМИ.



© REUTERS Hannibal Hanschke Стрельба в Берлине: мужчина напал на полицейских

В ходе спецоперации правоохранители задержали четырех человек по подозрению в подготовке и подстрекательстве к террористическим актам, еще одна женщина была ранена полицейскими, ее госпитализировали.

Сотрудники полиции ранее в этот же день арестовали мужчину в возрасте примерно 20 лет по подозрению в подготовке теракта. Он был задержан в историческом районе британской столицы — Вестминстре — недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. При задержании у него были обнаружены ножи.

После теракта, который произошел 22 апреля в центре Лондона , британская полиция усилила меры безопасности. В результате нападения террориста, который направил свой внедорожник на пешеходов на Вестминстерском мосту, пять человек погибли, десятки получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная во многих странах мира террористическая группировка "Исламское государство" .