МИНСК, 28 апр — Sputnik. Взрыв котла произошел в здании котельной Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии, сообщило в пятницу Минское областное УМЧС.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации спасателей, в 19:59 поступило сообщение о взрыве отопительного котла, работающего на газу.

Взрывом повредило котел, а также оконный и дверной блоки в помещении котельной, здании 1936 года постройки.

В УМЧС отметили, что в результате взрыва никто не пострадал. Спасатели выясняют причину происшествия.