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Взрыв произошел в котельной Несвижского центра гигиены и эпидемиологии

28.04.2017 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Взрыв котла произошел в здании котельной Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии, сообщило в пятницу Минское областное УМЧС.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации спасателей, в 19:59 поступило сообщение о взрыве отопительного котла, работающего на газу.

Взрывом повредило котел, а также оконный и дверной блоки в помещении котельной, здании 1936 года постройки.

В УМЧС отметили, что в результате взрыва никто не пострадал. Спасатели выясняют причину происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате поврежден котел, а также дверной и оконный блоки в здании 1936 года постройки.

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