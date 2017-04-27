|
Взрыв произошел в котельной Несвижского центра гигиены и эпидемиологии
28.04.2017 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Взрыв котла произошел в здании котельной Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии, сообщило в пятницу Минское областное УМЧС.
Инцидент произошел накануне вечером. По информации спасателей, в 19:59 поступило сообщение о взрыве отопительного котла, работающего на газу.
Взрывом повредило котел, а также оконный и дверной блоки в помещении котельной, здании 1936 года постройки.
В УМЧС отметили, что в результате взрыва никто не пострадал. Спасатели выясняют причину происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате поврежден котел, а также дверной и оконный блоки в здании 1936 года постройки.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии