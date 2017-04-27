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Грузовик и микроавтобус столкнулись под Славгородом: погиб мужчина
28.04.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла ночью недалеко от Славгорода (Могилевская область), сообщили в пятницу в МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Житель агрогородка Еремино 1979 года рождения управлял микроавтобусом Peugeot. В какой-то момент водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой машиной Volvo.
"В результате водитель Peugeot погиб, а водитель Volvo помещен в больницу", — рассказали в МВД.
За рулем грузовика находился житель Бобруйска 1978 года рождения. Причина смертельной аварии не сообщается.
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Водитель буса погиб в результате столкновения с грузовым Volvo на встречной полосе движения.
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