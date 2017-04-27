МИНСК, 28 апр — Sputnik. Авария со смертельным исходом произошла ночью недалеко от Славгорода (Могилевская область), сообщили в пятницу в МВД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Смертельное ДТП на М1: столкнулись фура и микроавтобус

Житель агрогородка Еремино 1979 года рождения управлял микроавтобусом Peugeot. В какой-то момент водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой машиной Volvo.

"В результате водитель Peugeot погиб, а водитель Volvo помещен в больницу", — рассказали в МВД.

За рулем грузовика находился житель Бобруйска 1978 года рождения. Причина смертельной аварии не сообщается.