﻿ В России спрыгнувшего с горящего балкона седьмого этажа мальчика поймали рекламным баннером. 21.by
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В России спрыгнувшего с горящего балкона седьмого этажа мальчика поймали рекламным баннером

28.04.2017 10:28 — ЧП | Tut.by  
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Жители Томска спасли девятилетнего мальчика, который вынужден был выпрыгнуть с горящего балкона. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Томской области.

Пожар произошел вечером в четверг, 27 апреля, на улице Иркутский тракт. Горел балкон квартиры на седьмом этаже. Очевидцы, увидев, что на балконе стоит ребенок, оторвали рекламный баннер, растянули его, и мальчик спрыгнул.

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Видео: Михаил Егоренко / ГТРК Томск / YouTube

«После этого его передали прибывшим медикам для госпитализации, он находился в сознании», — сказал представитель пресс-службы.

Пожарные за 14 минут потушили возгорание, от огня в комнате закоптились стены, потолок, мебель, вещи, общая площадь пожара составила 22,5 квадратных метра.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, что мальчика госпитализировали с ушибами средней степени тяжести.

 
 
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В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, что мальчика госпитализировали с ушибами средней степени тяжести.

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