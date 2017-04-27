Жители Томска спасли девятилетнего мальчика, который вынужден был выпрыгнуть с горящего балкона. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Томской области.

Пожар произошел вечером в четверг, 27 апреля, на улице Иркутский тракт. Горел балкон квартиры на седьмом этаже. Очевидцы, увидев, что на балконе стоит ребенок, оторвали рекламный баннер, растянули его, и мальчик спрыгнул.

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«После этого его передали прибывшим медикам для госпитализации, он находился в сознании», — сказал представитель пресс-службы.

Пожарные за 14 минут потушили возгорание, от огня в комнате закоптились стены, потолок, мебель, вещи, общая площадь пожара составила 22,5 квадратных метра.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения сообщили, что мальчика госпитализировали с ушибами средней степени тяжести.