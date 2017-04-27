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Юный велосипедист попал под грузовик возле Островца
28.04.2017 11:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Грузовой Volvo совершил наезд на ребенка, который ехал на велосипеде, сообщили Sputnik в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел на перекрестке недалеко от Островца. Семилетний велосипедист выехал с гравийной дороги на асфальтированную, в то время как по ней двигался грузовой автомобиль. Водитель Volvo попытался резко уйти на встречную полосу движения, но избежать наезда не получилось.
В результате аварии мальчик получил травмы. Пострадавший помещен в больницу.
"Ребенок до 14 лет вообще не имеет права ездить на велосипеде по дороге без сопровождения совершеннолетнего лица", — напомнили в ГАИ.
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В результате аварии семилетний мальчик получил травмы, пострадавшего доставили в больницу.
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