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За два дня в стране произошло два убийства женами своих мужей

28.04.2017 10:59 — ЧП | Tut.by  
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В деревнях Бобруйского и Крупского районов с разницей в сутки произошли два убийства мужчин. В преступлениях подозреваются их жены. Подробности сообщает МВД Беларуси.

Вечером 26 апреля в дачном доме у деревни Токари (Бобруйский район) нашли тело 37-летнего мужчины. Предположительно, его убила супруга из-за ревности во время ссоры. Оба — безработные жители Бобруйска. Фигурантка задержана.

А 27 апреля в подъезде своего дома в деревне Каменка (Крупский район) нашли тело 44-летнего мужчины с колото-резаной раной на груди. Вероятно, травмы ему нанесла супруга во время ссоры после совместного распития алкоголя. Женщина задержана.

 
 
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В деревнях Бобруйского и Крупского районов были убиты двое мужчин. Подозревают их жен.

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