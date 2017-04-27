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ГУВД: двое минчан украли детскую коляску, чтобы купить выпивку

28.04.2017 12:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Минска, укравших детскую коляску, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступило заявление о том, что из подъезда жилого дома по улице Волгоградской была похищена детская коляска. Следователи установили, что к краже причастны двое ранее судимых минчан 1977 и 1988 годов рождения.

Далее выяснилось, что мужчины хотели продать коляску теще одно из них, чтобы купить себе спиртное. Однако женщины дома не оказалось. Похитители решили совершить сделку утром, но ее пресекли сотрудники милиции.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2, ст. 215 (Кража) Уголовного кодекса Беларуси. В ГУВД подчеркнули, что фигуранты дела уже ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

 
Теги: Минск
 
 
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Коляску похитители хотели перепродать теще одного из них, однако на месте совершения сделки их уже ждала милиция.

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