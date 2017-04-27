МИНСК, 28 апр — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Минска, укравших детскую коляску, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию поступило заявление о том, что из подъезда жилого дома по улице Волгоградской была похищена детская коляска. Следователи установили, что к краже причастны двое ранее судимых минчан 1977 и 1988 годов рождения.

Далее выяснилось, что мужчины хотели продать коляску теще одно из них, чтобы купить себе спиртное. Однако женщины дома не оказалось. Похитители решили совершить сделку утром, но ее пресекли сотрудники милиции.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.2, ст. 215 (Кража) Уголовного кодекса Беларуси. В ГУВД подчеркнули, что фигуранты дела уже ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления.