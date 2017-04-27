﻿ На автодороге Минск — Мядель опрокинулся Renault Megane — травмирована трехлетняя девочка. 21.by
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На автодороге Минск — Мядель опрокинулся Renault Megane — травмирована трехлетняя девочка

28.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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ДТП произошло в понедельник, 24 апреля, около 17 часов 30 минут на 16-м км автодороги Минск — Калачи — Мядель, вблизи деревни Рахманьки Минского района.


Как сообщили abw.by в ГАИ Минской области, 34-летняя жительница г. Минска, двигаясь в направлении г. Мяделя за рулем Renault Megane, на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.


«В результате ДТП трехлетняя девочка, воспитанница детского сада, получила телесные повреждения. С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушибленная ссадина теменной области, ушиб левого легкого» она госпитализирована в нейрохирургическое отделение РНПЦ НиН в Минске.



Водитель была пристегнута ремнем безопасности. Девочка находилась на заднем сиденье в детском кресле, была пристегнута ремнем безопасности», — сообщили в ГАИ.


ABW.BY
Фото предоставлено ГАИ Минской области  

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло в понедельник, 24 апреля, около 17 часов 30 минут на 16-м км автодороги Минск — Калачи — Мядель, вблизи деревни Рахманьки Минского района. Как...

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