ДТП произошло в понедельник, 24 апреля, около 17 часов 30 минут на 16-м км автодороги Минск — Калачи — Мядель, вблизи деревни Рахманьки Минского района.





Как сообщили abw.by в ГАИ Минской области, 34-летняя жительница г. Минска, двигаясь в направлении г. Мяделя за рулем Renault Megane, на закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.





«В результате ДТП трехлетняя девочка, воспитанница детского сада, получила телесные повреждения. С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушибленная ссадина теменной области, ушиб левого легкого» она госпитализирована в нейрохирургическое отделение РНПЦ НиН в Минске.









Водитель была пристегнута ремнем безопасности. Девочка находилась на заднем сиденье в детском кресле, была пристегнута ремнем безопасности», — сообщили в ГАИ.





ABW.BY

Фото предоставлено ГАИ Минской области