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В Круглянском районе на кладбище украли 14 надмогильных крестов

28.04.2017 13:25 — ЧП | Tut.by  
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На кладбище вблизи деревни Михейково Круглянского района неизвестные срезали и похитили 14 металлических надмогильных крестов.


Исчезновение металлических крестов из нержавеющей стали с могил родственников обнаружила жительница Минска, которая 23 апреля перед Радуницей приехала прибрать захоронения, рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. Полагают, что преступление произошло после 12 марта, когда, по утверждению потерпевшей, кресты еще стояли.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, устанавливаются подозреваемые и размер нанесенного ущерба, рассказала Соленюк, отметив, что при выяснении всех обстоятельств произошедшего дело может быть переквалифицировано.

 
Теги: Минск
 
 
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