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Наркоторговец из России пытался скрыться в Беларуси

28.04.2017 17:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Россиян, находящийся в розыске по странам СНГ за незаконный оборот наркотиков, задержан в Беларуси, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК).

Инцидент произошел накануне вечером в Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса "Париж — Минск". Гражданин РФ был задержан во время прохождения пограничного контроля.

"Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина 1988 года рождения пытался избежать уголовной ответственности на родине за незаконный оборот наркотических веществ", — рассказали в Госпогранкомитете.

Задержанный надеялся, что ему удастся скрыться в Минске. Он был передан сотрудникам Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянин был объявлен в розыск по странам СНГ, в белорусской столице он рассчитывал скрыться.

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