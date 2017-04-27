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Наркоторговец из России пытался скрыться в Беларуси
28.04.2017 17:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Россиян, находящийся в розыске по странам СНГ за незаконный оборот наркотиков, задержан в Беларуси, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете (ГПК).
Инцидент произошел накануне вечером в Национальном аэропорту Минск при оформлении рейса "Париж — Минск". Гражданин РФ был задержан во время прохождения пограничного контроля.
"Как выяснилось в ходе разбирательства, мужчина 1988 года рождения пытался избежать уголовной ответственности на родине за незаконный оборот наркотических веществ", — рассказали в Госпогранкомитете.
Задержанный надеялся, что ему удастся скрыться в Минске. Он был передан сотрудникам Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте.
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Россиянин был объявлен в розыск по странам СНГ, в белорусской столице он рассчитывал скрыться.
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