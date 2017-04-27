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Пьяный начальник Столинского РОВД будет строго наказан

28.04.2017 19:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика ждет строгое наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, заявили в МВД Беларуси.

Подполковник милиции Филипчик был задержан 22 апреля около 16:00 в деревне Галево (Пинский район). Начальник РОВД управлял авто, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД подчеркнули, что Филипчика ждет "самое строгое наказание согласно административному законодательству". Нарушитель также будет уволен из органов.

Правоохранители обратили внимание ведут работу по выявлению нарушений закону сотрудниками органов внутренних дел и МВД. Этот процесс лично контролирует министр Игорь Шуневич. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика ждет строгое наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, заявили в МВД...

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