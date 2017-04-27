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Пьяный начальник Столинского РОВД будет строго наказан
28.04.2017 19:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр — Sputnik. Начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика ждет строгое наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, заявили в МВД Беларуси.
Подполковник милиции Филипчик был задержан 22 апреля около 16:00 в деревне Галево (Пинский район). Начальник РОВД управлял авто, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
В МВД подчеркнули, что Филипчика ждет "самое строгое наказание согласно административному законодательству".
Правоохранители обратили внимание ведут работу по выявлению нарушений закону сотрудниками органов внутренних дел и МВД. Этот процесс лично контролирует министр Игорь Шуневич.
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Начальника Столинского РОВД Вячеслава Филипчика ждет строгое наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, заявили в МВД...
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