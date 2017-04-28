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Фотофакт: в Минске перевернулся микроавтобус

28.04.2017 21:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Микроавтобус Ford ("Форд") перевернулся в Минске, сообщает корреспондент Sputnik.

Фотофакт: в Минске перевернулся микроавтобус
© Sputnik/ Антонов Павел
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в пятницу, 28 апреля, на перекрестке улиц Франциска Скорины и Филимонова. Ford "лег" на правый бок.

О пострадавших в результате ДТП неизвестно. Причины аварии выясняются. 

 
Теги: Минск
 
 
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