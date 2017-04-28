МИНСК, 28 апр — Sputnik. Трое жителей Быхова "нарыбачили" сетями на 8,7 тысячи рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Местные жители были задержаны в ходе рейда сотрудниками Могилевской МРИ. Трое молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет рыбачили в пойме реки Днепр.

"С помощью девяти лесковых сетей общей длиной 700 метров нарушители незаконно добыли 48 особей различных видов рыбы (в основном леща и густеры) весом 50 килограммов. Причиненный в период нерестового запрета вред оценивается в 8,7 тысячи рублей", — рассказали в пресс-службе природоохранного ведомства.

Собеседники агентства добавили, что улов нарушители собирались вывозить на гужевой повозке. Инспекторы обратили внимание, что рыбаки не впервые добывали рыбу подобным способом. "На берегу был оборудован шалаш с печкой-буржуйкой", — пояснили в Госинспекции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.