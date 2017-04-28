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Незаконный улов рыбаков из Быхова оценили в Br8,7 тыс.

28.04.2017 20:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 апр — Sputnik. Трое жителей Быхова "нарыбачили" сетями на 8,7 тысячи рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили Sputnik в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

Незаконный улов рыбаков из Быхова оценили в Br8,7 тыс.
© Pixabay
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Местные жители были задержаны в ходе рейда сотрудниками Могилевской МРИ. Трое молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет рыбачили в пойме реки Днепр.

"С помощью девяти лесковых сетей общей длиной 700 метров нарушители незаконно добыли 48 особей различных видов рыбы (в основном леща и густеры) весом 50 килограммов. Причиненный в период нерестового запрета вред оценивается в 8,7 тысячи рублей", — рассказали в пресс-службе природоохранного ведомства.

Собеседники агентства добавили, что улов нарушители собирались вывозить на гужевой повозке. Инспекторы обратили внимание, что рыбаки не впервые добывали рыбу подобным способом. "На берегу был оборудован шалаш с печкой-буржуйкой", — пояснили в Госинспекции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

 
Теги: Минск
 
 
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Браконьеры незаконно добыли 48 особей различных видов рыбы весом 50 килограммов.

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