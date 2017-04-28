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Единственная в Гродненской области Maserati GT врезалась в автоприцеп

29.04.2017 09:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Единственная в Гродненской области Maserati Grand Turismo попала в аварию в областном центре, передает Автогродно.

Нетипичное ДТП произошло в Гродно накануне вечером на перекрестке улицы Лермонтова и Виленского переулка — итальянский спорткар врезался в Audi с прицепом.

Единственная в Гродненской области Maserati GT врезалась в автоприцеп
© Sputnik/
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В результате аварии Maserati получила повреждения передней части — разбита фара, бампер и крыло. Прицеп от удара лишился одного колеса и заднего борта.

Как цитирует портал слова водителя Maserati, он хотел успеть проехать на мигающий зеленый сигнал светофора, нажал на акселератор, однако мощный заднеприводный спорткар на скользкой от дождя дороге занесло на "встречку", где произошло столкновение с прицепом Audi.

Также приводятся слова одного из водителей, ехавших вслед за Audi — на прицепе были перепутаны сигналы поворотов, вместо левого поворота на машине, на буксируемом ей прицепе загорался правый.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сам водитель спорткара признался, что "притопил", в результате чего машину занесло на мокрой дороге.

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