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Жена Статкевича опять сообщила об исчезновении политика
29.04.2017 09:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Супруга оппозиционного политика Николая Статкевича опять сообщила о его исчезновении, об этом Марина Адамович написала на своей странице в ФБ.
© Sputnik / Виктор Толочко
В конце марта 2017 года, когда в Минске и других регионах проходили уличные акции, была аналогичная ситуация с
"Друзья, не хочу паниковать, но
Она также отметила, что просит о помощи "поискать его в судах".
Как отметила Sputnik в субботу по телефону
"Мне трудно утверждать что-либо, но мне кажется, что дело не обошлось без спецслужб", — сказала собеседница.
При этом она отметила, что на политика за участие в уличных акциях составлено несколько административных протоколов, и поэтому, возможно, его решили доставить в суд. Она также подтвердила информацию о том, что Статкевич говорил, что 1 мая нужно провести уличную акцию.
В правоохранительных органах ситуацию не комментируют.
Как ранее сообщал Sputnik, в конце марта Статкевич, по данным его супруги Марины Адамович, внезапно исчез, с ним не было связи несколько дней. Потом он появился и заявил, что несколько суток находился в СИЗО КГБ. В свою очередь в КГБ данную информацию опровергли.
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Супруга политика считает, что дело не обошлось без спецслужб, но в правоохранительных органах данную информацию не комментируют.
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