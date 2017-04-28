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Норвежский нефтяной танкер частично затонул в польском порту Гдыня

29.04.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Норвежский нефтяной танкер частично затонул в польском порту Гдыня в результате обрушения плавучего дока, в котором он находился, передает телеканал TVN24.

Танкер частично погрузился в воду после того, как плавучий док, в котором находилось судно, обрушился в результате падения крана. В танкере находилось около 30 тонн топлива.

На танкере в момент инцидента находились около 90 человек, все они были эвакуированы, никто не пострадал. В спасательной операции участвовали восемь пожарных бригад, водолазы и сотрудники портовой службы.

Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия, которая определит ущерб. После окончания ее работы судно будет восстановлено.

 
Теги: Минск
 
 
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На судне в момент обрушения работали около 90 человек, всех удалось спасти, обстоятельства происшествия выясняет спецкомиссия.

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