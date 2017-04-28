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Оползень в Кыргызстане: погибли люди
29.04.2017 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 апр — Sputnik. Жертвами оползня в Кыргызстане стали, по разным данным, стали от четырех до 20 человек, сообщает
Трагедия произошла рано утром в субботу 29 апреля. Мощный оползень объемом порядка миллиона кубометров обрушился на село Аю (Узгенский район Ошская область). По предварительным данным, грязевые массы накрыли около десятка жилых домов в которых проживали 24 человека. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Вместе с тем, СМИ сообщают о более чем 20 жертвах оползня, по другим данным погибли четыре человека.
На месте ЧП работают группа спасателей — специалисты МЧС вместе с представителями комиссии по гражданской защите выехали в район бедствия. Кроме того прибыла спецтехника для расчистки завалов. Поисковый отряд в составе 100 сотрудников спасательного ведомства возглавляет глава министерства Кубатбек Боронов
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил правительству принять все необходимые меры для ликвидации последствий схода оползня.
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