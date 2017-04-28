МИНСК, 29 апр — Sputnik. Комитет государственной безопасности вскрыл коррупционную схему в системе Транспортной инспекции министерства транспорта и коммуникаций Беларусь, возбуждено десять уголовных дел, сообщили в КГБ.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент считает закон о борьбе с коррупцией недостаточно жестким

Данная преступная схема пресечена КГБ Беларуси в рамках защиты экономических интересов государства и борьбы с коррупцией.

"Установлено, что с 2015 года начальник Транспортной инспекции Лемеш и его заместитель Куцаев при содействии подчиненных сотрудников поставили на "поток" систему "торговли" разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств", — сообщили Sputnik в субботу в Комитете государственной безопасности.

По словам собеседников агентства, только с декабря прошлого года по апрель текущего зафиксировано десять фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. В деле фигурируют и руководителя ряда региональных структур транспортной инспекции.

В отношении данных лиц возбуждено десять уголовных дел по ст. 430 "Получение взятки" и ст. 431 "Дача взятки", ст. 209 "Мошенничество" Уголовного кодекса Беларуси, к ряду фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО КГБ.