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КГБ сообщил о задержаниях в Транспортной инспекции Минтранса

29.04.2017 10:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Комитет государственной безопасности вскрыл коррупционную схему в системе Транспортной инспекции министерства транспорта и коммуникаций Беларусь, возбуждено десять уголовных дел, сообщили в КГБ.

КГБ сообщил о задержаниях в Транспортной инспекции Минтранса
© Sputnik / Виктор Толочко
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Данная преступная схема пресечена КГБ Беларуси в рамках защиты экономических интересов государства и борьбы с коррупцией.

"Установлено, что с 2015 года начальник Транспортной инспекции Лемеш и его заместитель Куцаев при содействии подчиненных сотрудников поставили на "поток" систему "торговли" разрешениями на проезд большегрузных транспортных средств по территории иностранных государств", — сообщили Sputnik в субботу в Комитете государственной безопасности.

По словам собеседников агентства, только с декабря прошлого года по апрель текущего зафиксировано десять фактов получения Куцаевым взяток от более чем 20 субъектов хозяйствования. В деле фигурируют и руководителя ряда региональных структур транспортной инспекции.

В отношении данных лиц возбуждено десять уголовных дел по ст. 430 "Получение взятки" и ст. 431 "Дача взятки", ст. 209 "Мошенничество" Уголовного кодекса Беларуси, к ряду фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО КГБ.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении фигурантов дела возбуждено десять уголовных дел, несколько человек арестованы и помещены в СИЗО КГБ.

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