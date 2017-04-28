Неожиданный снегопад накрыл южные и западные регионы Чешской Республики. Как сообщает Reuters , без электричества остались почти 10 тысяч домов.

Редкое для конца апреля явление произошло в Богемии. На нее обрушился снегопад, который на время практически парализовал дороги, ведущие в Австрию и Германию.

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Ветки деревьев, не выдержав тяжести снега, ломались и падали на автомобильные и железнодорожные магистрали. Из-за этого было нарушено движение поездов.

Обрывы линий электропередач оставили без электричества почти 10 тысяч домов.