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Снегопад на юге Чехии парализовал дороги и нарушил движение поездов
Неожиданный снегопад накрыл южные и западные регионы Чешской Республики. Как сообщает
Редкое для конца апреля явление произошло в Богемии. На нее обрушился снегопад, который на время практически парализовал дороги, ведущие в Австрию и Германию.
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Ветки деревьев, не выдержав тяжести снега, ломались и падали на автомобильные и железнодорожные магистрали. Из-за этого было нарушено движение поездов.
Обрывы линий электропередач оставили без электричества почти 10 тысяч домов.
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Редкое для конца апреля явление произошло в Богемии.
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