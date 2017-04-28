﻿ Снегопад на юге Чехии парализовал дороги и нарушил движение поездов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снегопад на юге Чехии парализовал дороги и нарушил движение поездов

29.04.2017 10:36 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Неожиданный снегопад накрыл южные и западные регионы Чешской Республики. Как сообщает Reuters, без электричества остались почти 10 тысяч домов.

Редкое для конца апреля явление произошло в Богемии. На нее обрушился снегопад, который на время практически парализовал дороги, ведущие в Австрию и Германию.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Видео: Reuters

Ветки деревьев, не выдержав тяжести снега, ломались и падали на автомобильные и железнодорожные магистрали. Из-за этого было нарушено движение поездов.

Обрывы линий электропередач оставили без электричества почти 10 тысяч домов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редкое для конца апреля явление произошло в Богемии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
КГБ сообщил о задержаниях в Транспортной инспекции Минтранса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика