С начала года на автодорогах Минской области произошло 200 дорожно-транспортных происшествий, в которых 36 человек погибли и 229 получили травмы различной степени тяжести. В 11 ДТП виновны водители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, скутеров, других механических двухколёсных транспортных средств и велосипедистов. Проверки по фактам ДТП показали, что одним из основных факторов, оказывающих влияние на тяжесть последствий, является отсутствие водительских прав у мотоциклистов, лихачество и превышение скорости, управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение требований об использовании мотошлемов.

В указанный период с участием водителей двухколесных механических транспортных средств произошло 12 ДТП, в которых 13 человек получили травмы. По вине мотоциклистов произошло 10 ДТП. 3 аварии произошли по вине нетрезвых водителей мототранспорта.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных механических транспортных средств и велосипедистов, 28 апреля 2017 года по всей республике пройдет единый День безопасности дорожного движения под девизом: «Открой сезон без нарушений!», направленный на профилактику ДТП с участием двухколесного транспорта, а также под этим же девизом с 28 апреля по 6 мая т.г. проводится республиканская профилактическая акция.

В ходе данного мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции формируются рейдовые группы с участием добровольных дружинников и других заинтересованных организаций, которые направлены на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств и выявление конструктивно измененных и незарегистрированных в установленном порядке мотоциклов, мопедов.

Во время акции будут отрабатываться места проведения развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий для молодежи и мест отдыха, особенно в вечернее и ночное время суток.

Также осуществляется информационно-разъяснительная работа с владельцами транспортных средств о порядке получения водительского удостоверения категории «А», «А1» и «АМ», постановки мотоциклов, мопедов на учет и снятия с него, прохождения государственного технического осмотра, необходимости обязательного страхования и об ответственности за нарушение установленных правил.

Напоминаем, что в соответствии с требованиями пункта 8 Положения «О порядке выдачи водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом, талона к водительскому удостоверению и их обмена», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.04.2011 №441 (далее – Положение),

— на категории «Ам» (скутеры) и «А1» (мотоциклы объемом до 125см3 включительно) без прохождения подготовки (переподготовки) в учебных организациях к сдаче экзаменов на право управления ТС допускаются лица, достигшие 16-ти летнего возраста.

— на категорию «А» (объем свыше 125 см3) — с 18-ти лет. В обоих случаях сдаются теоретический и практический экзамены.

Желающие получить водительское удостоверение на право управления скутером (Ам) сдают только теоретический экзамен.

Пунктом 11 Положения определено, что при предоставлении права управления транспортным средством категории «А» одновременно предоставляется право управления транспортными средствами подкатегории «А1» и наоборот в случае достижения лицом 18-ти летнего возраста. Прием теоретического экзамена осуществляется с использованием автоматизированных систем. Проверка навыков управления мотоциклом осуществляется на специальной площадке, оборудованной соответствующими элементами.

Экзаменуемый должен выполнить следующие элементы:

— движение по прямой с переключением передач с низших на высшие и наоборот;

— управление на минимальной скорости, не опуская ног с подножки («колейная доска»);

— выполнение поворотов и разворотов малого радиуса (габаритные «круг», «змейка», «восьмерка»).

Практический экзамен на мотоцикле считается не сданным в случаях, если экзаменуемый: не выполнил элемент «колейная доска»; не выполнил элемент «восьмерка»; дважды заглушил двигатель при трогании с места; дважды не смог выключить передачу при остановке с работающим двигателем.

Для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категорий «АМ, А1, А» следует обращаться в регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ по месту жительства.

При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, действующую медицинскую справку о состоянии здоровья и годности на право управления транспортными средствами категорий «АМ, А1, А», документы, подтверждающие внесение оплаты.

ГАИ напоминает:

Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –

влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 БВ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Исключена. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Статья 18.19. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 БВ. Те же действия, совершенные повторно в течение года влекут наложение штрафа от 20 до 50 БВ (ст.18.19 КоАП Республики Беларусь).

Во избежание ДТП ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям механических двухколесных транспортных средств и велосипедистам соблюдать Правила дорожного движения и просит граждан пресекать попытки управления мотоциклами, мопедами, скутерами людьми в состоянии алкогольного опьянения!

ОГАИ Вилейского РОВД