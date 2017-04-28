﻿ В Кобрине из магазина эвакуировали 104 человека из-за бесхозного пакета. 21.by
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В Кобрине из магазина эвакуировали 104 человека из-за бесхозного пакета

29.04.2017 11:40 — ЧП | Tut.by  
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28 апреля около 10.20 правоохранителям пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей универмага «Кобрин» из-за бесхозного пакета. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

О подозрительном предмете, который лежал возле входа в магазин, сообщили в милицию прохожие. При осмотре пакета сотрудники кобринского районного военкомата взрывчатых веществ не обнаружили.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

 
 
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О подозрительном предмете, который лежал возле входа в магазин, сообщили в милицию прохожие.

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