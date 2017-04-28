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В Кобрине из магазина эвакуировали 104 человека из-за бесхозного пакета
28 апреля около 10.20 правоохранителям пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей универмага «Кобрин» из-за бесхозного пакета. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
О подозрительном предмете, который лежал возле входа в магазин, сообщили в милицию прохожие. При осмотре пакета сотрудники кобринского районного военкомата взрывчатых веществ не обнаружили.
По данному факту правоохранители проводят проверку.
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О подозрительном предмете, который лежал возле входа в магазин, сообщили в милицию прохожие.
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