28 апреля около 10.20 правоохранителям пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей универмага «Кобрин» из-за бесхозного пакета. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

О подозрительном предмете, который лежал возле входа в магазин, сообщили в милицию прохожие. При осмотре пакета сотрудники кобринского районного военкомата взрывчатых веществ не обнаружили.

По данному факту правоохранители проводят проверку.