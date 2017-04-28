МИНСК, 29 апр — Sputnik. Неизвестные похитили у белорусского певца Макса Коржа гитару, портативное зарядное устройство и деньги, об этом сам исполнитель сообщил в своем Instagram.



© Sputnik Рамиль Ситдиков Макс Корж и IOWA вошли в Топ-10 самых рентабельных артистов

Корж на данный момент находится в США с гастролями. Первый концерт он провел накануне вечером, после чего он с компанией пошел на пляж, где ребята фотографировались и пели песни. Однако после того, как они вернулись на место, где оставили свои вещи, певец обнаружил, что лишился музыкального инструмента и денег.

"Вскоре я обнаружил отсутствие в своем рюкзаке пауэрбанка и, внимание, всех денег, что у меня были", — написал Корж.

Он рассказал, что компания попыталась найти пропавшие вещи, опрашивая тех, кто находился на пляже поблизости, однако попытки успехом не увенчались.

Корж также отметил, что инцидент не испортил ему настроение и поблагодарил всех тех, кто пришел на его концерт.