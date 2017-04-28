﻿ Макс Корж лишился в Майами гитары, денег и пауэрбанка. 21.by
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Макс Корж лишился в Майами гитары, денег и пауэрбанка

29.04.2017 15:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Неизвестные похитили у белорусского певца Макса Коржа гитару, портативное зарядное устройство и деньги, об этом сам исполнитель сообщил в своем Instagram.

Макс Корж лишился в Майами гитары, денег и пауэрбанка
© Sputnik Рамиль Ситдиков
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Корж на данный момент находится в США с гастролями. Первый концерт он провел накануне вечером, после чего он с компанией пошел на пляж, где ребята фотографировались и пели песни. Однако после того, как они вернулись на место, где оставили свои вещи, певец обнаружил, что лишился музыкального инструмента и денег.

"Вскоре я обнаружил отсутствие в своем рюкзаке пауэрбанка и, внимание, всех денег, что у меня были", — написал Корж.

Он рассказал, что компания попыталась найти пропавшие вещи, опрашивая тех, кто находился на пляже поблизости, однако попытки успехом не увенчались.

Корж также отметил, что инцидент не испортил ему настроение и поблагодарил всех тех, кто пришел на его концерт.

 
Теги: Минск
 
 
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Певец попытался найти похищенные вещи, его друзья опросили всех, кто был на пляже поблизости, однако похитителей найти не удалось.

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