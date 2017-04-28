МИНСК, 29 апр — Sputnik. Следователи устанавливают обстоятельства разбойного нападения на глухонемого минчанина, сообщили Sputnik в субботу в Следственном комитете Беларуси.

Инцидент произошел вечером 25 апреля в столице. Подозреваемые — мужчина 1982 года рождения и девушка 1998 года рождения — познакомились с потерпевшим в продовольственном магазине, который расположен во Фрунзенском районе. Пара предложила новому знакомому выпить, он согласился, и все трое отравились распивать спиртное в одном из дворов неподалеку.

Подозреваемые заметили, что у минчанина есть денежные средства, и решили их украсть.

"В последующем, с целью завладения деньгами, подозреваемые нанесли мужчине более 10 ударов ногами, а также 2 удара ножом. Затем, забрав кошелек, мобильный телефон и парогенератор, скрылись", — рассказали в СК.

В течение суток криминальная пара была задержана. Во время обыска у них изъяли часть похищенного имущества, а также орудие преступления — нож.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси. Мужчину и девушку заключили под стражу. Выясняется причастность пары к совершению других преступлений.

"Установлено, что девушка нигде не работает, к уголовной ответственности ранее не привлекалась, а мужчина неоднократно судим за имущественные преступления, а также незаконный оборот наркотиков", — отметили в СК.