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Женщина смогла отбиться от уличного грабителя в Жодино

29.04.2017 18:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека, который пытался украсть сумку у 54-летней женщины, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Криминальная история произошла ночью в центре Жодино. Женщина возвращалась из кафе, когда незнакомец ударил ее по голове и попытался вырвать из рук сумочку.

Женщина смогла отбиться от уличного грабителя в Жодино
© Pixabay
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"Потерпевшая не растерялась и оказала обидчику сопротивление. Потасовку заметили прохожие, которые помогли задержать злоумышленника и вызвать милицию", — рассказали в УВД.

Сумочку, в которой находились мобильный телефон, деньги и прочее имущество, вернули владелице. Грабителем оказался 24-летний парень, который возвращался из игорного клуба. В заведении он потратил все свои деньги. Предполагается, что именно потеря финансов стала мотивом для совершения преступления.

Молодой человек водворен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ст.206 УК Беларуси ("Покушение на грабеж"). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

"Известно, что подследственный работал отделочником на птицефабрике и неоднократно привлекался к уголовной ответственности", — отметили в УВД.    

 
Теги: Минск
 
 
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Поздно вечером жительница Жодино возвращалась из кафе и внезапно почувствовала удар по голове.

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