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На Кубе разбился самолет Ан-26, погибли 8 военных
На Кубе потерпел крушение самолет Ан-26. Погибли 8 военнослужащих, передает
Министерство революционных вооруженных сил Кубы заявило, что самолет принадлежал ведомству. Он вылетел в 6.38 утра из аэропорта Плайя-Баракоа и потерпел крушение в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса.
Ранее СМИ сообщали, что самолет авиакомпании Aerogaviota летел из аэропорта Баракоа на востоке страны. Он пропал с радаров над районом Пинар-дель-Рио. Издание
Ан-26 выпускался на Киевском авиазаводе до 1986 года как военно-транспортный самолет. Позже часть самолетов была переоборудована в пассажирский вариант.
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Министерство революционных вооруженных сил Кубы заявило, что самолет принадлежал ведомству.
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Архив (ЧП)
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