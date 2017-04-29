На Кубе потерпел крушение самолет Ан-26. Погибли 8 военнослужащих, передает airlive.net . Ранее сообщалось, что самолет выполнял внутренний рейс из аэропорта Баракоа, а на борту могло находиться до 39 человек.



Фото: Airlines Inform

Министерство революционных вооруженных сил Кубы заявило, что самолет принадлежал ведомству. Он вылетел в 6.38 утра из аэропорта Плайя-Баракоа и потерпел крушение в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса.

Ранее СМИ сообщали, что самолет авиакомпании Aerogaviota летел из аэропорта Баракоа на востоке страны. Он пропал с радаров над районом Пинар-дель-Рио. Издание Cibercuba писало, что в офисе перевозчика подтвердили информацию о крушении и жертвах.

Ан-26 выпускался на Киевском авиазаводе до 1986 года как военно-транспортный самолет. Позже часть самолетов была переоборудована в пассажирский вариант.