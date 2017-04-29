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СК: по факту нападения на инвалида в Минске возбуждено уголовное дело

29.04.2017 21:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 апр — Sputnik. Обстоятельства разбойного нападения на глухонемого жителя Минска выясняют следователи, сообщили Sputnik в Следственном комитете республики.

СК: по факту нападения на инвалида в Минске возбуждено уголовное дело
© Pixabay
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Злоумышленники (мужчина и девушка) в вечернее время познакомились в продовольственном магазине с минчанином и предложили ему вместе выпить алкогольные напитки. Новый знакомый согласился, и компания отправилась во двор неподалеку.

"Распивая спиртное, подозреваемые обратили внимание на наличие у потерпевшего денежных средств", — сообщили в СК.

Пара решила завладеть деньгами, злоумышленники нанесли глухонемому мужчине более десяти ударов ногами и два удара ножом. Криминальная пара забрала кошелек, мобильный телефон и парогенератор потерпевшего.

Мужчина и девушка скрылись, однако их удалось задержать в течение суток. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли часть похищенного имущества и орудие преступления.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 207 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователи проверяют их причастность к совершению иных преступлений.

Установлено, что подозреваемая девушка 1998 года рождения нигде не работает и к уголовной ответственности ранее не привлекалась. Задержанный мужчина 1982 года рождения неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи установили, что один из подозреваемых неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

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