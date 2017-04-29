МИНСК, 30 апр — Sputnik. Самолет Ан-26, принадлежащий революционным вооруженным силам Кубы и вылетевший в 6:38 утра из аэропорта Плайя Баракоа, муниципии Баута, врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса, сообщает Sputnik .

Первоначально СМИ сообщили, что с радаров диспетчеров исчез пассажирский самолет, на борту которого находилось 39 человек, но позже кубинские власти уточнили эту информацию.