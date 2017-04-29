МИНСК, 30 апр — Sputnik. День траура объявлен в Кыргызстане в связи с гибелью в связи с гибелью в Ошской области республики под оползнем 24 человек, сообщает Sputnik .



© Sputnik Табылды Кадырбеков Лукашенко соболезнует в связи с жертвами схода оползня в Кыргызстане

В субботу утром в селе Аюу Узгенского района Ошской области 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. Под земляной массой оказались 6 одноэтажных жилых домов, в которых, по предварительным данным МЧС, в тот момент находились 24 человека, включая девять детей в возрасте до 14 лет.

В настоящее время под наблюдением врачей находятся семь человек из числа родственников погибших. Пятеро из них — на стационарном лечении с диагнозом "ситуационный невроз". В отделении реанимации лежат два человека с диагнозами "гипертоническая болезнь" и "геморрагический инсульт".

На месте ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействованы 400 человек. Как рассказал Sputnik Дилмуханбет Мокошев, глава Зергейского айыльного округа, в который входит село Аюу, накануне шел дождь со снегом, поэтому сегодня работы начали позже, чем планировалось.

В МЧС не исключают повторного схода оползней в этом районе.

На территории всей страны сегодня приспущены государственные флаги, а также на расположенных за рубежом зданиях. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

В Бишкек продолжают поступать телеграммы с соболезнованием от руководителей различных государств. Сочувствие и поддержку народу Кыргызстана, в частности, уже выразили президенты Беларуси, Казахстана и России.