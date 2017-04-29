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В Бресте голый мужчина гулял по торговому центру
28 апреля сотрудники милиции задержали мужчину, который голышом гулял по торговому центру «Экватор», сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.
О необычном посетителе супермаркета в милицию сообщили очевидцы около 18.15. Мужчина прошелся по торговым рядам и вышел без покупок. На выходе его задержала милиция. По информации правоохранителей 55-летний брестчанин на момент инцидента был пьян.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК).
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Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
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