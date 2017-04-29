﻿ В Бресте голый мужчина гулял по торговому центру. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте голый мужчина гулял по торговому центру

30.04.2017 16:42 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

28 апреля сотрудники милиции задержали мужчину, который голышом гулял по торговому центру «Экватор», сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.


Фото: BrestCITY.com

О необычном посетителе супермаркета в милицию сообщили очевидцы около 18.15. Мужчина прошелся по торговым рядам и вышел без покупок. На выходе его задержала милиция. По информации правоохранителей 55-летний брестчанин на момент инцидента был пьян.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Кыргызстан скорбит о жертвах оползня в Узгене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика