28 апреля сотрудники милиции задержали мужчину, который голышом гулял по торговому центру «Экватор», сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.



Фото: BrestCITY.com

О необычном посетителе супермаркета в милицию сообщили очевидцы около 18.15. Мужчина прошелся по торговым рядам и вышел без покупок. На выходе его задержала милиция. По информации правоохранителей 55-летний брестчанин на момент инцидента был пьян.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК).