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Из-за торнадо в Техасе погибли пять человек

30.04.2017 20:25 — ЧП | Tut.by  
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По меньшей мере пять человек погибли и около 50 попали в больницу из-за нескольких мощных торнадо, обрушившихся на американский штат Техас в субботу вечером.


Фото: Reuters

Мощный шторм обрушился на город Кантон, находящийся примерно в 95 км от Далласа. В результате торнадо пострадали и несколько других населенных пунктов в Техасе.

На видео, снятом местной телекомпанией, видны выкорчеванные деревья, перевернутые машины и разрушенные дома.

В Кантоне, по сообщению местной службы пожарной охраны, был поврежден склад, в результате чего произошла утечка неизвестных химикатов.

Техас находится в регионе, известном, как «Аллея торнадо». Штат часто подвергается мощным штормам.

 
 
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Мощный шторм обрушился на город Кантон, находящийся примерно в 95 км от Далласа. В результате торнадо пострадали и несколько других населенных пунктов в Техасе.

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