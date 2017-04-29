По меньшей мере пять человек погибли и около 50 попали в больницу из-за нескольких мощных торнадо, обрушившихся на американский штат Техас в субботу вечером.



Фото: Reuters

Мощный шторм обрушился на город Кантон, находящийся примерно в 95 км от Далласа. В результате торнадо пострадали и несколько других населенных пунктов в Техасе.

На видео, снятом местной телекомпанией, видны выкорчеванные деревья, перевернутые машины и разрушенные дома.

В Кантоне, по сообщению местной службы пожарной охраны, был поврежден склад, в результате чего произошла утечка неизвестных химикатов.

Техас находится в регионе, известном, как «Аллея торнадо». Штат часто подвергается мощным штормам.