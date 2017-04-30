МИНСК, 1 мая — Sputnik. Пьяный человек открыл огонь в жилом комплексе в Сан-Диего и ранил восьмерых человек, прежде чем его застрелила полиция, сообщает Sputnik .

Белый мужчина, вооруженный пистолетом, открыл огонь по людям, которые находились в это время в бассейне. После прибытия на место полиции, подозреваемый направил оружие в сторону охранников правопорядка, после чего был смертельно ранен.

BREAKING:We're onscene of a shooting in area 9000 Judicial. The suspect has been shot. There's NO further threat pic.twitter.com/i748XwEh3D — San Diego Police (@SanDiegoPD) 1 мая 2017 г.

По меньшей мере, восемь человек были ранены, а полиция заявила, что некоторые из них находятся в критическом состоянии. По словам очевидцев, нападавший пил пиво во время стрельбы.

Мотивы нападения неясны, а личность подозреваемого еще не установлена.