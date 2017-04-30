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Пьяного стрелка, после ранения восьмерых, убила полиция в Сан-Диего

01.05.2017 09:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Пьяный человек открыл огонь в жилом комплексе в Сан-Диего и ранил восьмерых человек, прежде чем его застрелила полиция, сообщает Sputnik.

Белый мужчина, вооруженный пистолетом, открыл огонь по людям, которые находились в это время в бассейне. После прибытия на место полиции, подозреваемый направил оружие в сторону охранников правопорядка, после чего был смертельно ранен.

По меньшей мере, восемь человек были ранены, а полиция заявила, что некоторые из них находятся в критическом состоянии. По словам очевидцев, нападавший пил пиво во время стрельбы.

Мотивы нападения неясны, а личность подозреваемого еще не установлена.

 
Теги: Минск
 
 
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Американская полиция застрелила в воскресенье пьяного человека в жилом комплексе в Сан-Диего после того, как он открыл огонь по людям в бассейне.

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