МИНСК, 1 мая — Sputnik. Российские дипломаты в Таиланде выехали в учреждения здравоохранения, чтобы оказать поддержку пассажирам, пострадавшим в результате инцидента с самолетом "Аэрофлота", который летел из Москвы в Бангкок, число пострадавших россиян пока уточняется, сообщает РИА Новости.



© Sputnik Евгений Биятов Стюардесса проиграла суд о дискриминации по внешнему виду

По словам российского дипломата, самолет российской авиакомпании попал в зону турбулентности, в результате чего пассажиры получили различные по степени тяжести травмы.

В больницы выехали сотрудники российского консульства в Таиланде. На данный момент им оказывается вся необходимая помощь, а также уточняются списки потерпевших, и есть ли среди них иностранные граждане.

По данным российской авиакомпании "Аэрофлот", в понедельник 1 мая при подлете к аэропорту Бангкока рейс SU 270 попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента некоторые пассажиры получили травмы. В авиакомпании отметили, что этот вид турбулентности возникает в чистом небе и не улавливается метеорадаром, именно по этой причине экипаж не смог сделать предупреждение об опасности.

Экипажу самолета удалось благополучно приземлиться в Бангкоке, после чего всем пострадавшим начали оказывать помощь.