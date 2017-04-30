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Пассажиры рейса Москва-Бангкок пострадали из-за турбулентности

01.05.2017 10:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Российские дипломаты в Таиланде выехали в учреждения здравоохранения, чтобы оказать поддержку пассажирам, пострадавшим в результате инцидента с самолетом "Аэрофлота", который летел из Москвы в Бангкок, число пострадавших россиян пока уточняется, сообщает РИА Новости.

Пассажиры рейса Москва-Бангкок пострадали из-за турбулентности
© Sputnik Евгений Биятов
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По словам российского дипломата, самолет российской авиакомпании попал в зону турбулентности, в результате чего пассажиры получили различные по степени тяжести травмы.

В больницы выехали сотрудники российского консульства в Таиланде. На данный момент им оказывается вся необходимая помощь, а также уточняются списки потерпевших, и есть ли среди них иностранные граждане.

По данным российской авиакомпании "Аэрофлот", в понедельник 1 мая при подлете к аэропорту Бангкока рейс SU 270 попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента некоторые пассажиры получили травмы. В авиакомпании отметили, что этот вид турбулентности возникает в чистом небе и не улавливается метеорадаром, именно по этой причине экипаж не смог сделать предупреждение об опасности.

Экипажу самолета удалось благополучно приземлиться в Бангкоке, после чего всем пострадавшим начали оказывать помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел на подлете к Бангкоку, при снижении авиалайнера.

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