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Подросток из Слонима подозревается в убийстве дедушки и бабушки

01.05.2017 11:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Утром 30 апреля в Слониме 16-летний местный житель сообщил об убийстве родных бабушки и дедушки, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Подросток из Слонима подозревается в убийстве дедушки и бабушки
© Pixabay
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По его словам, на место выехала группа оперативников, которые внутри дома обнаружили тела мужчины и женщины рождения с многочисленными телесными повреждениями.

По факту совершенного преступления Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

После проведения следственных мероприятий с участием экспертов-криминалистов был задержан подросток, который и вызвал милицию.

Предполагаемым мотивом преступления являются неприязненные отношения между родственниками. Также были изъяты орудия преступления — нож и топор.

Сообщается, что подросток жил со своими бабкой и дедом отдельно от родителей, учился в учреждении образования в Слониме.

В отношении него также будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагаемым мотивом преступления являются неприязненные отношения между родственниками.

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