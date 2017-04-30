МИНСК, 1 мая — Sputnik. Утром 30 апреля в Слониме 16-летний местный житель сообщил об убийстве родных бабушки и дедушки, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

По его словам, на место выехала группа оперативников, которые внутри дома обнаружили тела мужчины и женщины рождения с многочисленными телесными повреждениями.

По факту совершенного преступления Слонимским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

После проведения следственных мероприятий с участием экспертов-криминалистов был задержан подросток, который и вызвал милицию.

Предполагаемым мотивом преступления являются неприязненные отношения между родственниками. Также были изъяты орудия преступления — нож и топор.

Сообщается, что подросток жил со своими бабкой и дедом отдельно от родителей, учился в учреждении образования в Слониме.

В отношении него также будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.