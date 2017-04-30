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Более 20 пассажиров пострадали из-за ЧП на рейсе Москва-Бангкок

01.05.2017 11:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. На борту самолета выполнявшего рейс Москва-Бангкок находилось 313 пассажиров, 25 из них направлены в медучреждения, сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Более 20 пассажиров пострадали из-за ЧП на рейсе Москва-Бангкок
© Sputnik Игорь Зарембо
Пассажиры рейса Москва-Бангкок пострадали из-за турбулентности

"В настоящее время одиннадцать пассажиров уже выписаны из больницы. Остальные пока остаются в госпитале", — отметили в авиакомпании.

"Аэрофлот" также опроверг информацию, которая распространялась рядом СМИ о том, что в результате инцидента несколько пассажиров получили компрессионный перелом позвоночника.

Согласно сообщению российского авиаперевозчика данная информация не соответствует действительности.

Для родственников пассажиров рейса, который выполнял полет из Москвы в Бангкок, в контактном центре Аэрофлота работает специальная выделенная линия. Подробную информацию о пострадавших можно узнать по телефону: +7-495-664-0000.

Все расходы на лечение пассажиров полностью взяла на себя авиакомпания.

 
Теги: Минск
 
 
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Все расходы на лечение пассажиров полностью взяла на себя авиакомпания.

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