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В больнице Бангкока после ЧП с самолетом остаются 15 россиян

01.05.2017 12:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Четверым россиянам, пострадавшим в результате ЧП с самолетом "Аэрофлота" Москва-Бангкок, делают операции, еще 11 россиян и 2 гражданина Таиланда пока находятся в больнице, сообщает РИА Новости.

В больнице Бангкока после ЧП с самолетом остаются 15 россиян
© Sputnik Александр Кряжев
Более 20 пассажиров пострадали из-за ЧП на рейсе "Аэрофлота"

В понедельник 1 мая, подлетая к аэропорту Бангкока, рейс "Аэрофлота" SU 270 попал в зону турбулентности. В результате инцидента более 20 пассажиров получили травмы.

По словам российского дипломата, четверым россиянам проводятся операции, однако их жизни ничего не угрожает. При этом сами операции характеризуются тайскими медиками, как сложные.  

Российская дипмиссия разместила на своем сайте список россиян, которые пострадали в ходе инцидента с рейсом Москва-Бангкок. Согласно сообщению посольства, в больнице на данный момент остаются 15 россиян, среди которых один ребенок.

Ранее российский авиаперевозчик сообщал, что в больнице находятся четырнадцать граждан России, а одиннадцать были выписаны после оказания помощи.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее российский авиаперевозчик сообщал, что в больнице находятся четырнадцать граждан России, а одиннадцать были выписаны после оказания помощи.

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