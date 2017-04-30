МИНСК, 1 мая — Sputnik. Жертвами 16-летнего молодого человека стали его бабушка и дедушка, которым оказался известный скульптор Леонид Богдан.



© Pixabay Подросток из Слонима подозревается в убийстве дедушки и бабушки

Правоохранительные органы объявили о задержании 16-летнего подростка в Слониме по подозрению в убийстве собственных бабушки и дедушки.

Как сообщили в Гродненском УВД, бабушка и дедушка нашли у подростка электронную сигарету, после чего в семье разгорелся скандал — пожилые люди заподозрили внука в употреблении наркотиков. Из-за этого молодой человек вышел из себя, убил бабушку ножом и совком, после чего дедушку — топором.

После убийства, по словам правоохранителей, юноша отправился в местный собор и рассказал священнику о якобы ворвавшихся грабителях. Однако сотрудники милиции установили, что грабителей не было — в итоге задержали самого молодого человека.

Погибший пенсионер — белорусский скульптор Леонид Богдан, который создавал бюсты Франциска Скорины, Михаила Казимира Огинского и других великих белорусов.

Задержанному юноше грозит теперь до 15 лет ограничения свободы.