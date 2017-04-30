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Убийство в Слониме: жертвой стал скульптор Леонид Богдан

01.05.2017 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая — Sputnik. Жертвами 16-летнего молодого человека стали его бабушка и дедушка, которым оказался известный скульптор Леонид Богдан.

Убийство в Слониме: жертвой стал скульптор Леонид Богдан
© Pixabay
Подросток из Слонима подозревается в убийстве дедушки и бабушки

Правоохранительные органы объявили о задержании 16-летнего подростка в Слониме по подозрению в убийстве собственных бабушки и дедушки.

Как сообщили в Гродненском УВД, бабушка и дедушка нашли у подростка электронную сигарету, после чего в семье разгорелся скандал — пожилые люди заподозрили внука в употреблении наркотиков. Из-за этого молодой человек вышел из себя, убил бабушку ножом и совком, после чего дедушку — топором.

После убийства, по словам правоохранителей, юноша отправился в местный собор и рассказал священнику о якобы ворвавшихся грабителях. Однако сотрудники милиции установили, что грабителей не было — в итоге задержали самого молодого человека.

Погибший пенсионер — белорусский скульптор Леонид Богдан, который создавал бюсты Франциска Скорины, Михаила Казимира Огинского и других великих белорусов.

Задержанному юноше грозит теперь до 15 лет ограничения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Внук скульптора сам связался с правоохранительными органами – его сейчас подозревают в двойном убийстве.

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