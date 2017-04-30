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В Бресте задержали голого мужчину, гулявшего по торговому центру

01.05.2017 14:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 1 мая — Sputnik. Правоохранители задержали обнаженного мужчину, который прогуливался по супермаркету, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Сообщение о голом посетителе поступило в милицию около 18:15 28 апреля. 55-летний брестчанин прошелся по торговому центру на улице Гаврилова и вышел без покупок.

"Он был полностью голый, носков даже не было. Был в нетрезвом состоянии. Прошел по торговому центру, потом вышел на улицу и был задержан прибывшим нарядом милиции. Возможно, не отдавал отчет своим действиям", — рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК — "Хулиганство".

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина был нетрезв и, возможно, не отдавал отчет своим действиям.

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