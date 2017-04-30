БРЕСТ, 1 мая — Sputnik. Правоохранители задержали обнаженного мужчину, который прогуливался по супермаркету, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Сообщение о голом посетителе поступило в милицию около 18:15 28 апреля. 55-летний брестчанин прошелся по торговому центру на улице Гаврилова и вышел без покупок.

"Он был полностью голый, носков даже не было. Был в нетрезвом состоянии. Прошел по торговому центру, потом вышел на улицу и был задержан прибывшим нарядом милиции. Возможно, не отдавал отчет своим действиям", — рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК — "Хулиганство".