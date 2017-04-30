МИНСК, 1 мая – Sputnik. Микроавтобус Renault Trafic врезался в дорожное ограждение в Ивацевичском районе: деблокировать водителя пришлось спасателям, сообщили Sputnik в понедельник в Брестском областном УМЧС.

Авария на автомобильной дороге Р-6 "Ивацевичи – Столин" случилась накануне вечером в полукилометре от райцентра.

"Произошло столкновение пассажирского микроавтобуса Renault Trafic с дорожным ограждением. В микроавтобусе на переднем сиденье был заблокирован пострадавший водитель", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в машине были также два человека, пассажиры в результате аварии не пострадали.

Сотрудники МЧС извлекли из машины водителя и передали бригаде скорой медицинской помощи, госпитализация мужчине не понадобилась.

В настоящее время по факту аварии проводит проверку УГАИ УВД Брестского облисполкома.