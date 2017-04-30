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ДТП под Ивацевичами: железный отбойник "прошил" микроавтобус
01.05.2017 16:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая – Sputnik. Микроавтобус Renault Trafic врезался в дорожное ограждение в Ивацевичском районе: деблокировать водителя пришлось спасателям, сообщили Sputnik в понедельник в Брестском областном УМЧС.
Авария на автомобильной дороге Р-6 "Ивацевичи – Столин" случилась накануне вечером в полукилометре от райцентра.
"Произошло столкновение пассажирского микроавтобуса Renault Trafic с дорожным ограждением. В микроавтобусе на переднем сиденье был заблокирован пострадавший водитель", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что в машине были также два человека, пассажиры в результате аварии не пострадали.
Сотрудники МЧС извлекли из машины водителя и передали бригаде скорой медицинской помощи, госпитализация мужчине не понадобилась.
В настоящее время по факту аварии проводит проверку УГАИ УВД Брестского облисполкома.
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Сотрудники МЧС извлекли из машины водителя и передали бригаде скорой медицинской помощи, госпитализация мужчине не понадобилась.
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