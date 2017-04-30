МИНСК, 1 мая – Sputnik. Задержанный по подозрению в убийстве бабушки и дедушки молодой житель Слонима не употреблял наркотики или алкоголь, заверили Sputnik знакомые юноши.



© Pixabay Подросток из Слонима подозревается в убийстве дедушки и бабушки

Резонансное убийство произошло в Слониме накануне: были убиты известный скульптор Леонид Богдан и его супруга. По подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего внука убитых Александра.

Убийство из-за электронной сигареты

Как сообщили после задержания подростка правоохранительные органы, дедушка и бабушка увидели у парня электронную сигарету и подумали, что с помощью этого устройства он употребляет наркотики.

"Во время спора внук схватил нож и металлический совок, убил бабушку и ранил дедушку. Истекая кровью, скульптор просил вызвать скорую, но юноша сходил в гараж за топором и добил 64-летного пенсионера", – сообщили подробности семейной драмы в эфире телеканала ОНТ.

После предполагаемого убийства юноша выбросил оружие в реку и направился в Свято-Троицкий собор, где сообщил священнику, что в дом ворвались грабители. Правоохранительные органы установили, что никаких грабителей не было, после чего подросток признался в убийстве – теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Одной из версий по мотивам совершенного преступления является неприязненные отношения в последнее время у подозреваемого со своими бабушкой и дедушкой. Это пока одна из основных версий и я думаю, она будет рабочей в ходе следствия. Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", – заявил в эфире телевидения начальник Слонимского районного отдела Следственного комитета Евгений Ерошенков.

Характеристики – положительные

Молодой человек учился в 11-м классе слонимской гимназии и в целом характеризовался хорошо.

"Саша – спокойный парень, никогда не повышал голос на других. Был спортсмен, качался и неплохо учился", – рассказал Sputnik один из знакомых задержанного подростка.

Учившиеся с молодым человеком в одной гимназии не верят в то, что он мог совершить подобное: никто не думал, что он способен на подобную жестокость.

В ответ на вопрос Sputnik о том, злоупотреблял ли парень алкоголем или наркотиками, его знакомый заверил – подобного он за Александром никогда не замечал.

Проживал подозреваемый с бабушкой и дедушкой после развода родителей: его мать сейчас живет с новым супругом в ОАЭ, а отец – в Минске.

Если сравнивать резонансное убийство с другими подобными трагедиями, то напавший с ножом на учительницу в минской гимназии № 74 молодой человек также имел только положительные характеристики. Рассказывали как о спокойном молодом человеке и о Владиславе Казакевиче, который в октябре устроил резню в ТЦ "Европа" в столице .

Слоним лишился скульптора

Погибший дедушка молодого человека – Леонид Богдан, известный в Слониме скульптор. Ему было 64 года, и большинство его работ украшают районный центр – он дарил их родному городу.

Так, Богдан делал бюсты известных слонимчан и великих белорусов – в том числе Франциска Скорины, Валентина Тавлая, Михаила Огинского и других. Создал Богдан и мемориальную доску из гранита, посвященную основателю Слонимского краеведческого музея – Иосифу Стабровскому.

Последняя работа слонимского скульптора – мемориальный камень на месте слонимского замчища. Установку работы Богдана тогда широко освещали региональные средства массовой информации.

Участвовал Богдан и в активном просвещении молодежи – он работал с объединением "Арт-Слоним" и часто выступал перед школьниками, рассказывая им об истории и культуре района.