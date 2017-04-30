|
Убийство в Слониме: знакомые о подозреваемом отзываются хорошо
01.05.2017 18:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая – Sputnik. Задержанный по подозрению в убийстве бабушки и дедушки молодой житель Слонима не употреблял наркотики или алкоголь, заверили Sputnik знакомые юноши.
Резонансное убийство произошло в Слониме накануне: были убиты известный скульптор Леонид Богдан и его супруга. По подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего внука убитых Александра.
Убийство из-за электронной сигареты
Как сообщили после задержания подростка правоохранительные органы, дедушка и бабушка увидели у парня электронную сигарету и подумали, что с помощью этого устройства он употребляет наркотики.
"Во время спора внук схватил нож и металлический совок, убил бабушку и ранил дедушку. Истекая кровью, скульптор просил вызвать скорую, но юноша сходил в гараж за топором и добил 64-летного пенсионера", – сообщили подробности семейной драмы в эфире телеканала ОНТ.
После предполагаемого убийства юноша выбросил оружие в реку и направился в Свято-Троицкий собор, где сообщил священнику, что в дом ворвались грабители. Правоохранительные органы установили, что никаких грабителей не было, после чего подросток признался в убийстве – теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"Одной из версий по мотивам совершенного преступления является неприязненные отношения в последнее время у подозреваемого со своими бабушкой и дедушкой. Это пока одна из основных версий и я думаю, она будет рабочей в ходе следствия. Сейчас с подозреваемым проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", – заявил в эфире телевидения начальник Слонимского районного отдела Следственного комитета Евгений Ерошенков.
Характеристики – положительные
Молодой человек учился в 11-м классе слонимской гимназии и в целом характеризовался хорошо.
"Саша – спокойный парень, никогда не повышал голос на других. Был спортсмен, качался и неплохо учился", – рассказал Sputnik один из знакомых задержанного подростка.
Учившиеся с молодым человеком в одной гимназии не верят в то, что он мог совершить подобное: никто не думал, что он способен на подобную жестокость.
В ответ на вопрос Sputnik о том, злоупотреблял ли парень алкоголем или наркотиками, его знакомый заверил – подобного он за Александром никогда не замечал.
Проживал подозреваемый с бабушкой и дедушкой после развода родителей: его мать сейчас живет с новым супругом в ОАЭ, а отец – в Минске.
Если сравнивать резонансное убийство с другими подобными трагедиями, то
Слоним лишился скульптора
Погибший дедушка молодого человека – Леонид Богдан, известный в Слониме скульптор. Ему было 64 года, и большинство его работ украшают районный центр – он дарил их родному городу.
Так, Богдан делал бюсты известных слонимчан и великих белорусов – в том числе Франциска Скорины, Валентина Тавлая, Михаила Огинского и других. Создал Богдан и мемориальную доску из гранита, посвященную основателю Слонимского краеведческого музея – Иосифу Стабровскому.
Последняя работа слонимского скульптора – мемориальный камень на месте слонимского замчища. Установку работы Богдана тогда широко освещали региональные средства массовой информации.
Участвовал Богдан и в активном просвещении молодежи – он работал с объединением "Арт-Слоним" и часто выступал перед школьниками, рассказывая им об истории и культуре района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам знакомых подростка, он был спокойным и добрым юношей, который занимался спортом и не вступал в конфликты.
|
Архив (ЧП)
Комментарии