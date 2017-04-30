МИНСК, 1 мая – Sputnik. Автомобиль такси перевернулся в результате столкновения с машиной Volkswagen в Гомеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась 1 мая около 17:00 на пересечении улиц Кирова и Ирининской в областном центре.

"Произошло столкновение Renault и Volkswagen Polo, в результате столкновения первый автомобиль опрокинулся", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. По информации ГАИ, в Volkswagen находилась 5-летняя девочка, которая ехала в машине на заднем сидении в детском удерживающем устройстве.

Сейчас по факту ДТП в областном центре сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.