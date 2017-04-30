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Такси перевернулось после столкновения на перекрестке в Гомеле

01.05.2017 18:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мая – Sputnik. Автомобиль такси перевернулся в результате столкновения с машиной Volkswagen в Гомеле, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Такси перевернулось после столкновения на перекрестке в Гомеле
© Фото: МЧС Беларуси
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Авария случилась 1 мая около 17:00 на пересечении улиц Кирова и Ирининской в областном центре.

"Произошло столкновение Renault и Volkswagen Polo, в результате столкновения первый автомобиль опрокинулся", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. По информации ГАИ, в Volkswagen находилась 5-летняя девочка, которая ехала в машине на заднем сидении в детском удерживающем устройстве. 

Сейчас по факту ДТП в областном центре сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В аварии никто не пострадал, в одной из машин была пятилетняя девочка, ее от травм уберегло автокресло.

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