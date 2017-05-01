﻿ Троих мускулистых белорусов не пустили в Украину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Троих мускулистых белорусов не пустили в Украину

01.05.2017 23:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 мая – Sputnik. Украинские пограничники не пропустили в страну троих граждан Беларуси, которые, предположительно, направлялись в Одессу для участия в провокационных акциях, сообщила в понедельник Государственная пограничная служба Украины.

Троих мускулистых белорусов не пустили в Украину
© RUPTLY.
Одесситы выпустили в небо фонарики в память о погибших 2 мая 2014 года

В настоящее время пограничники Украины усилили меры по противодействию приезду нежелательных лиц, которые могут участвовать в беспорядках в Одессе в день годовщины трагедии 2014 года.

"За минувшие сутки правоохранители задержали восемь человек – граждан Кыргызстана, Беларуси и России. Крепкого телосложения, которые якобы прибыли для участия в спортивных соревнованиях. Семеро из них – четверо граждан Кыргызстана и трое граждан Беларуси – прилетели рейсом Минск – Одесса, а гражданин России прибыл из Дубая в "Борисполь", – говорится в сообщении ГПС.

По информации службы, правоохранители установили, что данные граждане прибыли в Украину по приглашению общественной организации, которая, вероятно, была причастна к организации беспорядков в 2014 году.

В ГПС сообщили, что белорусов, которые не смогли четко объяснить цель своего прибытия в Одессу, через границу не пропустили и вернули обратно в Беларусь.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами Евромайдана — с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле — большая драка закончилась разрушением участниками Евромайдана палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчин, которые не смогли четко объяснить цель своего прибытия в Одессу, через границу не пропустили и вернули обратно в республику.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Поезд сошел с рельсов в Дортмунде, пассажиры не пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика